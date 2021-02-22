ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن فاوتشى قوله: "إذا جمعت بين تطعيم معظم الأشخاص فى البلد وبين الحصول على مستوى منخفض جدا من انتشار الفيروس فى المجتمع فأعتقد أنك ستكون قادرا على القول فى معظم الأحيان أنه لا يجب أن أضع كمامة".
وقال الطبيب إنه يأمل أن يكون طلاب المدارس الثانوية الذين عاد عدد أقل بكثير منهم إلى الفصول الدراسية مقارنة بالأطفال الأصغر سنا مؤهلين للتطعيم فى الخريف.
وأضاف متحدثا عن المراهقين الذين يخضعون حاليا لتجارب سريرية من قبل شركتى فايزر ومودرنا "لهذا السبب نحن ندفع تلك الدراسات لتطعيمهم.. من المرجح أن يحدث ذلك فى الخريف لا أستطيع أن أقول أنه سيكون فى اليوم الأول عندما تبدأ المدرسة فى فصل الخريف ".
وقال الدكتور فاوتشى إن التطعيمات للأطفال الأصغر سنا: "من المحتمل ألا تكون قبل بداية الربع الأول من عام 2022".
ومع توقع تجاوز الولايات المتحدة نصف مليون حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 فى الأيام المقبلة، قال فاوتشى إن العالم "لم يشهد أى شيء قريب من هذا منذ أكثر منذ 100 عام منذ جائحة إنفلونزا عام 1918 مضيفا "سيتحدث الناس عن هذه الجائحة لعقود وعقود من الآن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار بايدن : قد يضطر الأمريكيون لوضع الكمامات على وجوههم حتى عام 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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