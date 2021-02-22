لأول مرة منذ 3 أشهر .. انخفاض كبير فى إصابات ووفيات كورونا بـ نيويورك

جدة - نرمين السيد - ووصل معدل إصابات فيروس كورونا المستجد فى نيويورك أقل مستوى منذ 3 أشهر، حيث عادت النتائج الإيجابية للفحوصات عند معدل 2.99%، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب حاكم الولاية أندرو كومو يوم أمس الأحد.

وكانت هذه هى المرة الأولى التى ينخفض فيها معدل الحالات الإيجابية إلى أقل من 3٪ منذ 23 نوفمبر، والذى كان قبل عيد الشكر الموافق 25 من الشهر ذاته.



جدير بالذكر، أن نيويورك سجلت، أمس الأول السبت الماضى، 75 حالة وفاة فقط، ليصبح إجمالى الوفيات فيها 38 ألف حالة وفاة.