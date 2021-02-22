أندر سكنات فورت نايت تنافس ألعاب الرويال باتل ومراحل نجاح Fortnite

تعتبر أندر سكنات فورت نايت fortnite لعبة مجانية تجعل بعض الأشخاص يرغبون في معرفة كيف يمكنك تغيير اسمك، وكيف يمكن للاعبين الاستفادة من أرباح ضخمة، وكيف يمكنك الحصول على هذا الدخل، في الواقع تمامًا مثل العديد من الإعلانات التجارية اللعبة المجانية بنفس القدر من النجاح، ويصل مبلغ الشراء إلى مستوى اللعبة.

لعبة فورت نايت fortnite

وتشمل لعبة فورت نايت الالكترونية هذه النفقات شراء الأدوات، وبلغت الأموال التي أنفقت على اللعبة في عام 2019 حوالي 752 مليون دولار أمريكي، وتم إنفاق الكثير من الأموال على التحديثات على زي اللاعبين، بينما استمتع بعض اللاعبين الآخرين بالترقيات والتحديثات والطائرات القانونية، هكذا يربحون ساحة المعركة.

طريقة تثبيت Fortnite

التطبيق غير متوفر على Google Play ، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

أدخل متصفح الويب الخاص بك للوصول إلى الموقع الرسمي للعبة من خلال هذا الرابط.

انقر فوق الرمز للحصول على تطبيق APIC Games.

سيظهر تحذير يفيد بأن ملفات من هذا النوع قد تلحق الضرر بالجهاز.

انقر فوق كلمة نعم للمتابعة.

انقر فوق رابط تنزيل apk.

أخيرًا، سيطلب منك تطبيق Epic Games تثبيته، ويمكنك النقر فوق خيار “تثبيت” للتأكيد.

وفقًا لتقارير وتقارير بحثية أجريت في الولايات المتحدة في عام 2018، قام ما يقرب من 70٪ من اللاعبين بعمليات شراء داخل لعبة أندر سكنات فورت نايت والتي لاقت استحسان وقبول لدي الكثيرين.

ومن الجدير ذكره أن لعبة فورت تعد واحدة من أبرز ألعاب الرويال باتل المتميزة، والتي تنافس الكثير من الألعاب الالكترونية، فعلى سبيل المثال، تنافس لعبة فري فاير ولعبة ببجي موبايل، وتستقطب اللعبة العديد من الللاعبين من الشباب والبنات في شتى بقاع العالم، لأنها من أشهر ألعاب الفيديو الالكترونية المشهورة.