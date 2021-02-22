الصين : الخلافات مع أمريكا بسبب إجراءات ترامب ونسعى للحوار

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الصينى، وانغ يي، فى تصريح صحفى أدلى به ليل الاثنين خلال منتدى فى بكين، فى تطرقه إلى العلاقات مع الولايات المتحدة، إن على البلدين التركيز كل على شؤونه الداخلية بالتزامن مع العمل المشترك مع بعضهما بعضا "فى مصلحة البشرية جمعاء".

واعتبر وانغ يى أن السبب الجذرى للتوترات الثنائية بين بلاده والولايات المتحدة يعود إلى الإجراءات التى اتخذتها الإدارة السابقة "لقمع وردع الصين"، مشددا على أن خطوات فريق ترامب "ألحقت أضرارا لا تحصى بالعلاقات الدولية".

وأضاف أن "الديمقراطية يجب أن تكون متجذرة فى واقع كل بلد"، لافتا إلى أن بلاده "متمسكة دائما فى حماية حقوق الإنسان".

وتابع أن منطقتى سينجان والتبت "مثالان لامعان" للتقدم الذى أحرزته الصين فى مجال حقوق الإنسان علما بالتطور الاجتماعى الاقتصادى فيهما.

وشدد وزير الخارجية الصيني: "نحن نسعى إلى حوار وليس إلى مواجهة... الصين تدعو دائما إلى تعاون على أساس مبدأ رابح-رابح".

ولفت وانغ يى إلى أن السلطات الصينية لم تتدخل أبدا فى الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، كما قال إن بلاده "لا تريد تحدى الولايات المتحدة أو أن تحل مكانها" فى العالم.

وأعرب عن أمله فى أن تحترم الولايات المتحدة المصالح الحيوية للصين، وأن تكف عن إهانة الحزب الشيوعى الصينى والتنسيق مع "القوات الانفصالية"، داعيا إلى إعادة تفعيل وترتيب آليات الحوار بين البلدين.