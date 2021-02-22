كورونا يواصل انتشاره فى الهند.. والإصابات تتجاوز 11 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم نسجيل أيضا خلال الفترة نفسها 83 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 156 ألفا و385 شخصا.

وأفادت بأن 9 آلاف و695 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 10 ملايين و699 ألفا و410 أشخاص.