كورونا يواصل انتشاره فى الهند.. والإصابات تتجاوز 11 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم نسجيل أيضا خلال الفترة نفسها 83 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 156 ألفا و385 شخصا.
وأفادت بأن 9 آلاف و695 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 10 ملايين و699 ألفا و410 أشخاص.
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