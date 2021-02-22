الأردن يدخل مرحلة حرجة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال الخصاونة، إن الحكومة والبرلمان "جاءا فى مفصل صعب ومليء بالتحديات"، مشيرا إلى أن "الجائحة ما زالت موجودة ومتعمقة"، وأضاف: "نحن فى مرحلة حرجة فى مواجهتها، بعد أن ألقت بظلالها على العالم وليس على الأردن فقط".
وأكد رئيس الوزراء السعى للموازنة بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية، مشددا على أن الترجيح بالنسبة للحكومة دوما للاعتبارات الصحية بالدرجة الأولى.
وشدد الخصاونة على أن الحكومة تسعى إلى علاقة تشاركية فى ظل الظروف الصعبة مع مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى ضرورة استعادة الثقة مع المواطن.
وسجل الأردن فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة للإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغ هذا المؤشر فى إحصائية الأحد 3.917 حالة، ليصل العدد الإجمالى للحالات إلى 363.728، بينها 4.554 وفاة و335.876 شفاء.
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