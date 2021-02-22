الإمارات.. إسعاف دبي تزف خبرا سارا لمرضى كورونا

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، اليوم الاثنين، عن بدء استخدام أحدث الأجهزة العالمية المخصصة للتنفس الصناعي، وذلك لمساعدة مصابي فيروس كورونا "كوفيد19" ولديهم صعوبة شديدة في التنفس وكذلك مرضى القلب ممن يتعرضون أحيانًا لتوقف القلب.
ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قالت الدكتورة مريم المنصوري من إسعاف دبي: إن "فريق إسعاف دبي تمكن باستخدام هذا الجهاز من إنقاذ حياة مريض توقف قلبه بالكامل أثناء نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، كما تم استخدامه مع عدد من مرضى «كوفيد19» المصابين بضيق شديد في التنفس وأعطى نتائج إيجابية"، مشيرة إلى أن مؤسسة الإسعاف تملك حاليًا 8 أجهزة وتخطط لشراء المزيد قريبًا.
وأوضحت المنصوري أن جهاز التنفس الجديد يعتبر جهازا مهما لاعتباره محور الحياة للمرضى الذين يعانون من توقف القلب أو صعوبة في التنفس بسبب مضاعفة بعض الأمراض مثل «كوفيد19» على الجهاز التنفسي خصوصا في الحالات الشديدة.
وأشارت إلى أن الجهاز خفيف الوزن ويمكن نقله بسهولة لداخل منزل المريض مع أسطوانة التنفس، حسب عمر المريض سواء كان طفلًا أو بالغًا أو كبيرًا في السن ويعطي أكسجين نقي بنسبة 100% لحين إيصال المريض لأقرب مستشفى، مضيفة أن الجهاز يحتوي على دائرة تنفس يتم استبدالها مع كل مريض بالإضافة إلى فلتر يتم استبداله والتخلص منه في حالة تم استخدامه لنقل مريض مصاب بـ(كوفيد19).
وأوضحت أن جهاز التنفس الاصطناعي الجديد يعد من أحدث ما توصلت إليه الخبرة الألمانية ويعتبر آخر وأحدث جيل لأجهزة التنفس الاصطناعي، ويمتاز بخفة الوزن مع أسطوانة أوكسجين خفيفة مما يسهل نقله إلى أي مكان، إضافة إلى أن هناك أسطوانة أكبر للأوكسجين داخل السيارة، مشيرة إلى أنه تم تدريب المسعفين على كيفية استخدامه.
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