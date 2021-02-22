بشأن تطبيق الحظر الجزئي.. لجنة طوارئ كورونا في الكويت تعقد اجتماعا حاسما

كشفت مصادر رفيعة المستوى بالحكومة الكويتية أن لجنة طوارئ كورونا ستعقد اليوم الإثنين اجتماعًا لرفع توصية إلى مجلس الوزراء بتطبيق الحظر الجزئي في البلاد.

وفي تصريح خاص لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت المصادر إن التوصية تقترح أن تكون ساعات الحظر بين 10 و12 ساعة يوميًا، على أن تكون مدة الحظر قصيرة، بحيث تشمل فترة الأعياد الوطنية، التي يتوقع أن تشهد تجمعات واحتفالات.

وأكدت المصادر أن التوصية ستخضع للنقاش على طاولة الحكومة قبل اتخاذ القرار بها، وقد تشهد بعض التعديلات في المواعيد.

وفي السياق ذاته، شارك نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، في غرفة نقاشية في تطبيق «كلوب هاوس»، بعنوان ملفات حكومية عالقة في أزمة كورونا.

وأكد الصالح أن قرار الحظر مطروح على طاولة مجلس الوزراء اليوم الإثنين، وكل البدائل مطروحة للنقاش، مشددا على أن الحكومة تعمل على اختيار البديل الأقل ازعاجا للمواطنين والمقيمين وكذلك الذي يراعي الصحة العامة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، امس الأحد، شفاء 967 حالة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد الى 172227، مشيرة الى تسجيل 768 إصابة جديدة و5 حالات وفاة.

وبذلك، وصل إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 184090 حالة، فيما أصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 1044 حالة.