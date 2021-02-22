رابط تسجيل حج تونس للترشح في موسم الحج 2021 عبر موقع وزارة الشؤون الدينية

نقدم لكم رابط تسجيل حج تونس أعلنت وزارة الشؤون الدينية التونسية عن بدء التسجيل الإلكتروني لكوريا الشمالية، ويُذكر أنه سيبدأ تسجيل الكوريين الشماليين في تونس من الجمعة 19 فبراير 2021 إلى الجمعة 12 مارس 2021، وسنوضح لكم التفاصيل أدناه، وأيضاً رابط تسجيل الحج في تونس الرسمي.

رابط تسجيل حج تونس

وعندما تزور الموقع الرسمي ستجد رابط التسجيل، بالإضافة إلى الأخبار التي تفيد بأن الموقع الرسمي سيفتح بوابة التسجيل التونسية يوم الجمعة 19 فبراير 2021، سيبدأ الموسم في يوليو المقبل، يبدء التسجيل من الآن فصاعداً لتوفير قاعدة البيانات والشروط التي يجب توافرها لأداء فريضة الحج .

تفاصيل لجوء دولة تونس لتخفيض أسعار الحج والعمرة

تم الإعلان عن ذلك أيضًا على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية التونسية، والذي أعلن في 17 فبراير، طالما أن التسجيل يستمر حتى مارس يستمر التخفيض.

تواصل الوزارة اتخاذ قرار رسمي بأن مؤهلات المرشحين في هذه الحالة تتعلق فقط بعملية التسجيل الإلكتروني، وذلك لتوفير قاعدة بيانات للمرشحين لتمكين الوزارة من تجميع قائمة الحجاج للفترة 442-2021 من يدرج في القائمة النهائية لحجاج تونس، ويجب عليك التسجيل في الموقع الرسمي، يجب أن تستوفي الشروط المعلنة في الإرشادات التي أعلنتها الوزارة لاحقًا

تسجيل الحج في تونس

رغم أزمة جائحة كورونا، ما زال العديد من المواطنين التونسيين يحاولون التسجيل في ها هذا العام، لأنه يجب على الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للابتعاد عن المجتمع وارتداء الكمامات، وهذا يتماشى مع صحة الجميع ويتجنب الإصابة بفيروس كورونا، يأخذ الجميع زمام المبادرة للدخول والفوز، وزيارة بيت الله المقدس وأداء الحج، نأمل أن يزور الجميع بيت الله، ونأمل أن يغفر الله كل ذنوب الحجاج.

ونظراً لنداء الرئاسة شخصيا إلي ضرورة تخفيض تكاليف الحج والعمرة، عمل على لجوء اللجنة للتعاقد مع فنادق ثلاث نجوم بأسعار مخفضة ومجهزة لراحة النزلاء باختلاف فئاتهم.