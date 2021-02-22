تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي للمواطنين والمقيمين بالمملكة

تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي، والذي يعتبر احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية لكل عملائها، بالنسبة لهذه الخدمات تأتي في مقدمتها حاسبة التمويل الشخصي البنك الأهلي وهى احدى الخدمات الإلكترونية التي من خلالها يمكن معرفة قيمة القرض والأقساط، ودائما يسعى البنك الاهلى السعودي في تطوير خدماته الإلكترونية والمصرفية لمواكبة البنوك العالمية، ومن اهم الخدمات المصرفية هو تمويل البنك الاهلى بدون تحويل راتب، ويسعى البنك إلى حل مشاكل كبيره تواجه كل من يريد الحصول على تمويل شخصى من البنك الاهلى بدون تحويل راتب، وهناك عدد من الشركات ترفض تحويل رواتب موظفيها لذالك جاء البنك الاهلى التجاري بتقديم خدمة قرض شخصى بدون تحويل راتب من البنك الاهلى، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على شروط الحصول على تمويل البنك الاهلى الإضافي.

تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي

يعتبر هذا التمويل الذي يقدمها البنك الاهلى هو احد التمويلات الهامة المقدمة إلى المواطنين السعوديين والمقيمين، ويعتبر التمويل الشخصي الإضافي المقدم من البنك الاهلى يعتمد على الشخص المقترض من خلال مجال عمله وراتبه الشهرى، ونجد أن البنك يقدم قروض مختلفه تتميز بسهولة الاجرائات وفترة السداد الكبير، ومنها تمويل الاهلى بدون تحويل راتب، وقد وضح البنك الاهلى عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل من يرغب في الحصول على تمويل شخصى أضافي من البنك الاهلى، وسوف نتعرف على كل هذه الشروط في السطور القادمة.

أولا أن يكون صاحب الطلب موظف بأحد القطاعين العام أو الخاص، أو يعمل في أي من الشركات المعتمدة من البنك الاهلى السعودي.

لا يقل راتب صاحب الطلب السعودي عن 3 الاف ريال، وصاحب الطلب الأجنبي عن 4 الاف ريال.

لا يقل عمر المقترض عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط من القرض.

لا يقل انتساب صاحب الطلب للعمل عن شهر واحد وللأجنبي عن 3 شهور.

ملئ نموذج خاص للحصول على التمويل الشخصي من البنك الاهلى. تقديم صورة الهوية الوطنية ساريه أو صورة الاقامه ساريه. يقدم نموذج من جهة العمل موضح فيه الراتب الشهرى وتاريخ العمل.

إيداع المساعدة المقطوعة 1442 للمستفيدين قيد الفحص والاستعلام عن أسماء المستحقين عبر hrsd.gov.sa

شروط الحصول على تمويل شخصى من البنك الاهلىالأوراق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي