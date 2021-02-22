القيادة المركزية الأمريكية: لا مصلحة لإيران فى إنهاء حرب اليمن

جدة - نرمين السيد - قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزى، إنه "لا بد من احتواء صواريخ إيران الباليستية التى تمثل مصدر قلق"، لافتا إلى أن "توحد واشنطن وأوروبا تجاه إيران يمثل مصدر قوة فى إطار أى حل".





وشدد على أن " السعودية لديها الرغبة والنية الصادقة فى الوصول إلى حل سلمى باليمن، فى وقت لا مصلحة لإيران فى إنهاء الحرب باليمن وعلى الحوثيين اختيار التفاوض". وكان ماكنزى أعلن فى وقت سابق أن جيش بلاده يبحث عن "قواعد احتياطية له فى السعودية، تجنبا لأن تصبح قواته المنتشرة فى البلاد أهدافا واضحة فى حال حدوث توترات مع إيران".

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