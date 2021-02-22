جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، وقوفه اليوم الإثنين، دقيقة صمت حداداً، ويوقد الشموع لاقتراب وصول أعداد الوفيات بين الأمريكيين من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 500 ألف حالة.





وقال البيت الأبيض، إن هذه المناسبة ستضم جيل بايدن السيدة الأولى، وكامالا هاريس نائبة الرئيس وزوجها دوج إمهوف، ومن المقرر أن يلقى بايدن كلمة للترحم على أرواح الضحايا. يذكر أنه منذ شهر من الآن، وقبل يوم واحد من توليه السلطة، كان بايدن قد توجه إلى نصب لينكولن التذكارى بواشنطن للحداد على وصول أعداد الوفيات جراء جائحة كورونا فى بلاده إلى حوالى 400 ألف حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يقف دقيقة حدادا على ضحايا فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.