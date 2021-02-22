احتجاجات فى البرازيل تطالب باستقالة الرئيس بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية، إن الحركات العمالية والاجتماعية والسياسية المركزية عادوا إلى الشوارع مجددا للمطالبة برحيل بولسونارو وذلك لإدارته السيئة مع أزمة فيروس كورونا فى البلاد. وبحسب القناة، حمل المتظاهرون أعلام البرازيل، وكذلك الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية المنعقدة، وطالبوا فى قافلة بمزيد من اللقاحات ضد الفيروس. وطالب المحتجون فى ريو جراندى دو نورتى برحيل الرئيس وعودة المساعدات الطارئة للعائلات بسبب الوباء.

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