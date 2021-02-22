الفلبين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك الصينى

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الادارة رولاندو إنريكى دومينجو، إن البلاد وافقت على لقاح كوفيد-19 من سينوفاك بيوتيك للاستخدام فى حالات الطوارئ. وتعد لقاحات الشركة الصينية هى الثالث المرشحة للحصول على ترخيص استخدام الطوارئ فى هذه الدولة.

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