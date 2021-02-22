التحالف الدولي: ”داعش” لايزال يمثل تحديا خطيرا ونعمل مع شركائنا المحليين لهزيمته

قال الكولونيل واين مارتو، المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي، إن تنظيم "داعش" الإرهابي يسعى للعودة مجددا من خلال عمليات الاغتيالات التي ينفذها في مناطق سورية مختلفة، يخضع معظمها لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وأخرى تقع تحت سيطرة قوات النظام السوري والتي فقدت العشرات من عناصرها خلال شهر فبراير الجاري في البادية السورية.
وأكد واين مارتو، المسؤول في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة دول عربية وغربية، في تصريحات خاصة لقناة "العربية " الإخبارية، اليوم أن تنظيم "داعش" الإرهابي هزم إقليميا ولم يعد باستطاعته السيطرة على مواقع جغرافية في سوريا أو العراق، لكنه لا يزال يمثل تحديا خطيرا، لذلك نواصل الضغط عليه مع شركائنا الأمنيين المحليين في كلا البلدين".
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