مستشار الأمن القومي الأمريكي: مستعدون للتفاوض بخصوص الملف النووي الإيراني

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان اليوم /الإثنين/ إن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع طهران فيما يخص الملف النووي الإيراني.
وأضاف سوليفان ـ في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية ـ أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزمة بأن لا تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي ، موضحا أن بايدن يعتقد أن الدبلوماسية هي الحل الأنسب لحل أزمة الملف النووي.
وأعرب عن استعداد واشنطن للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع طهران، مشيرا إلى أن إيران لم ترد حتى الآن على العرض الأمريكي بالعودة إلى طاولة المفاوضات ، موضحا أن قرار عودة المفاوضات الآن أصبح في يد طهران .
وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن رغبة الولايات المتحدة في الاتصال المباشر مع طهران في حل ملف المعتقلين الامريكيين في ايران ، إعادة المواطنين إلى بلادهم .
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