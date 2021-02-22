آليات الاعتراض علي مبلغ الدعم لبرنامج حساب المواطن والإجراءات المتبعة في حالة عدم تقاضي دفعات جديدة

في الفترة الأخيرة كثر البحث عن طرق صرف الدعم من خلال كشف حساب المواطن ، وأضاف حساب خدمة المستفيدين من خطة حساب المواطن عبر تويتر أنه إذا كان الاسم مسجلاً في الضمان الاجتماعي، يجب اكتشاف الدخل المسجل في مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم التحقق من أهليتك مرة أخرى، إذا كنت مؤهلاً فسيتم تحويل الدعم.

ماهو حساب المواطن لصرف الدعم

حساب المواطن هو برنامج من قبل الحكومة السعودية أطلق في ديسمبر 2017، ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين السعوديين وإحساسها بمعاناة الفقير وتقديم دعم كبير للأسر سواء كانت منخفضة أو المتوسطة الدخل في المملكة، كما بدأت حسابات المواطنين في تلقي الاعتراضات على مدفوعات فبراير.

ورد على سؤال المستفيد قيل في ذلك هل ستؤثر السعودية على حسابات المواطنين، إذا كان الاسم مسجلاً في شركة تأمين اجتماعي، لا بد من الإفصاح عن الدخل.

والجدير بالذكر أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق بالجرعة 38 بلغ نحو 10. 7 مليون مستفيد، وأودع برنامج حساب المواطن اليوم 1. 9 مليار ريال خصصت في شهر يناير لدعم المستفيدين الذين تم استكمال طلباتهم، هذا وقد تم إيداع مبلغ 9 مليارات ريال لصالح 10. 7 مليون مستفيد مشمول بالدعم.

أعلن برنامج حساب المواطن يوم الاثنين أنه سيبدأ في قبول طلبات التمويل عبر الموقع الإلكتروني بحلول 29فبراير 2021.

آليات الاعتراض علي مبلغ الدعم لحساب المواطن

بين حساب المواطن بعض الأسس للاعتراض علي المبالغ المستحقة للدعم، عبر معرفة المبالغ المالية الدورية للمواطن من خلال البرنامج، ومن خلالها يحصل الشخص علي قائمة مالية مفصلة تحتوي علي الدفعات والاعتراضات التي تتيح له معرفة كافة ما يتعلق بحالته.

توفر تلك القائمة بعض البيانات وهي:

بيان شامل بالدفعات.

الاعتراضات السابق تواجدها.

والتي توفر للمواطن صورة كاملة للنقر علي خانة الاعتراضات كالآتي:

نوعية العارض.

الحالات المسببة له.

أسباب الرفض.

مرفقات العارض.

الإجراءات المتبعة في حالة عدم تقاضي دفعات جديدة من حساب المواطن

أكد البرنامج المتاح أن الشخص المستفيد يقوم بعمل بيان بحسابه البنكي المتوفر له شهريا في حالة استلامه الدفعة المستحقة، والدخول علي الدفعة المالية بعد التطرق لحساب المواطن والنقر على الدفعات التي لم يتم استلامها او تقاضيها، ويُذكر تناول المقال جانب هام من الإجراءات اللازمة لحساب المواطن واللازم الحصول عليها وتقاضيها.