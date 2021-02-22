منصة مدرستي التعليمية.. طريقة ورابط الدخول الى المنصة لحل الواجبات اليومية بسهولة

منصة مدرستي التعليمية 1442، يسعى عدد كبير من طلاب جميع الصفوف في المراحل التعليمية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية بالوصول إلى منصة مدرستي التعليمية 1442 وذلك لاستكمال تعليمهم عن بعُد فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة العربية السعودية والعالم أجمع، حيث تعمل بشكل خاص منصة مدرستي على مدار 24 ساعة على عرض كم هائل من الشروح التعليمية والمواد الدراسية المقرر على كل طالب سعودي داخل انحاء المملكة العربية السعودية.

منصة مدرستي التعليمية

لقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن منصة مدرستي التعليمي لاستكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وكذلك العمل على تقديم بيئة تعليمية آمنة فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد من تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في الآونة الاخية وقد يؤثر بشكل كبير على حياة الطلاب، حيث تعمل هذه المنصة على مدار 24 ساعة على تقديم عدد كبير من البرامج التعليمية التي تجدوها على هيئة فيديوهات تعليمية مقدمة من قبل نخبة من كبار المعلمين للعمل على توصيل المعلومة للطالب بأسلوب تفصيلي و مبسط، وسنتابع معكم من خلال الفقرة القادمة جميع المعلومات تسجيل الدخول الى منصة مدرستي التعليمية 1442 هـ.

أولًا قم بالدخول إلى الرابط المعتمد الخاص بمنصة مدرستي التعليمية الذي أعلنت عنه الوزارة. قم بالضغط على تسجيل الدخول. قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك. قم بالنقر على “تسجيل الدخول”. وإذا لم تكن تمتلك حساب أو قد نسيت كلمة السر قم بالضغط على “إنشاء حساب جديد” في أقصى يمين الصفحة. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبه منك والضغط على إنشاء حساب. قم بحفظ كلمة السر واسم المستخدم لاستخدامهم في وقت لاحق. وهكذا تتمكن من الدخول بسهولة إلى منصة مدرستي التعليمية.

طرق طبيعية لترطيب فروة الشعر الجاف

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية