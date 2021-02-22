المرشحين لصرف المساعدة المقطوعة وترقب موعد صرف الدفعة الجديدة 1442

المساعدة المقطوعة، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي أن الآن يتم مراجعة بيانات المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي، وأضافت الوزارة انه من المقرر إعلان أسماء المرشحين لصرف المساعدة المقطوعة لعام 1442 قريباً، وأضافت أنه فور الإنتهاء من حصر المستفيدين سيتم تحويل المبالغ المالية إلى حساباتهم الخاصة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

أوضحت وزارة الموادر البشرية والتنمية الاجتماعية فى رد سابق على أحد المواطنين السعوديين أن صرف المساعدة المقطوعة غير مرتبط بموعدد محدد، موضحة أن تلك المبالغ يتم إيداعها فى حسابات المستفيدين بشكل سنوي أو نصف سنوي وذلك على حسب الوضع الاقتصادي للمملكة، وأكدت الوزارة أن الدفعة الجديدة لعام 1442 يتم مراجعة بيانات المستفيدين منها خلال تلك الفترة.

المساعدة المقطوعة تبلغ قيمتها حوالي 3000 ريال بحد أدني و15 ألف ريال سعودي بحد أقصي، يتم تحديد تلك القيمة على حسب عدد أفراد كل أسرة والوضع المالي لها. المساعدة المقطوعة غير مرتبطة بموعد محدد لصرفها خلال العام. المساعدة المقطوعة تصرف لفئات محددة فى السعودية. المساعدة المقطوعة يتم صرفها بالرقم المدني. المساعدة المقطوعة تعبر أحدي صور برنامج الحماية الاجتماعية، التي تهدف لمساعدت المواطنين لتغلب على ظروف المعيشة الصعبة.

السيدة الأرملة. السيدة المطلقة. أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية. أسر السجناء. المرأة التر تعيل أسرة وقد فقدت زوجها. الأسرة التي تقع تحت خط الفقر.

معلومات تهم المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442الفئات المرشحة لصرف المساعدة المقطوعة 1442

أن يكون سعودي الجنسية. ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام. أن يكون مقيم على أراضي السعودية. ألا يغادر السعودية لمدة ثلاثة أشهر متتالية. ألا يكون من مالكي السجل التجاري. ألا يكون من مالكي العقارات أو المحال التجارية. ألا يكون المستفيد من أصحاب المعاش الإجتماعي. أن يكون المستفيد من الضمان الاجتماعي من أصحاب الدخل المحدود.

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على زر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

تسجيل البيانات من رقم السجل المدني ورقم الطلب.

الضغط على زر الاستعلام، وسوف تنتقل لصفحة جديدة تشتمل على كافة المعلومات.

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شروط صرف المساعدة المقطوعة للمواطن السعودي 1442الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة الآن