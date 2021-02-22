إيران: على الولايات المتحدة التحرك ورفع العقوبات لإعادة اتفاق 5+1

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية سيكون فى إطار قرار البرلمان، مضيفة أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك وترفع العقوبات لإعادة اتفاق 5+1.





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