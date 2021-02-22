برلمان إيران يعلن تعليق تطبيق البروتوكول الإضافى النووى بشكل كامل غدا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس البرلمان، إنه سيتم منع أى نوع من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية من قبل مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من الثلاثاء، مشيرا إلى أنه أى تعاون خارج اتفاق الضمانات النووية سيكون محظورا.

وكان البرلمان الإيرانى قد أقر قانونا فى ديسمبر الماضى، يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافى طهران، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ، الثلاثاء.