عاجل.. إقالة المديرة التنفيذية للخطوط التونسية

جدة - نرمين السيد - وتأتى الإقالة بعد انتقادات حادة وجهها اتحاد الشغل للحامدى بأنها ليست مؤهلة لإصلاح الشركة التى تعانى صعوبات مالية كبيرة وبأن ترؤسها للناقلة الوطنية يهدف فقط لبيعها. وكان مئات من موظفى الشركة احتجوا يوم الجمعة، وهددوا بإضراب عام بسبب غياب برنامج فورى للإصلاح وتجميد حسابات الشركة المصرفية.

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