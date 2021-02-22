بريطانيا.. جونسون يعلن موعد تخفيف إجراءات كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن خطوات التخفيف التدريجي للإغلاق العام ستكون متزامنة في سائر البلاد.

وأضاف جونسون في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "الإغلاق جراء كورورنا في بريطانيا سيرفع تدريجيا اعتبارا من الـ 8 من مارس".

ومن المقرر أن يطلع جونسون الوزراء في حكومته على تفاصيل خطته التي توصف بأنها "حذرة" في وقت لاحق اليوم، قبل إطلاع أعضاء البرلمان عليها.

وستُرفع إجراءات الإغلاق بصورة تدريجية، ويتعين تحقيق بعض الشروط قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى.

وحصل أكثر من 17.5 مليون شخص في بريطانيا على جرعة من لقاح فيروس كورونا منذ بدء حملة التطعيم في ديسمبر الماضي.