قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن خطوات التخفيف التدريجي للإغلاق العام ستكون متزامنة في سائر البلاد.
وأضاف جونسون في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "الإغلاق جراء كورورنا في بريطانيا سيرفع تدريجيا اعتبارا من الـ 8 من مارس".
ومن المقرر أن يطلع جونسون الوزراء في حكومته على تفاصيل خطته التي توصف بأنها "حذرة" في وقت لاحق اليوم، قبل إطلاع أعضاء البرلمان عليها.
وستُرفع إجراءات الإغلاق بصورة تدريجية، ويتعين تحقيق بعض الشروط قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وحصل أكثر من 17.5 مليون شخص في بريطانيا على جرعة من لقاح فيروس كورونا منذ بدء حملة التطعيم في ديسمبر الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا.. جونسون يعلن موعد تخفيف إجراءات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.