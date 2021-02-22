إجلاء آلاف الأشخاص في ضواحي العاصمة الإندونيسية بسبب الفيضانات العارمة

أعلن مسئولون في إندونيسيا، اليوم الإثنين، إجلاء آلاف السكان في ضواحي العاصمة جاكرتا، وذلك وسط الفيضانات العارمة التي تشهدها المنطقة في أعقاب انهيار جسر نهر "سيتاروم".

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن منطقة "بيكاسي" في مقاطعة "جاوة الغربية" قد تعرضت لفيضانات عارمة مؤخرًا بسبب الأمطار الغزيرة التي أخذت تهطل على المنطقة.

بدورها، قالت راديتيا جاتي المتحدثة باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث إن أكثر من 28 ألف شخص في أربع قرى في منطقة "بيكاسي" و34 قرية في منطقة "كاراوانج" قد تضرروا من مياه الفيضانات وقد تم حتى الآن إجلاء 4184 شخصا على الأقل.

وقد تسببت الأمطار الموسمية والمد والجزر في الأيام الأخيرة في حدوث عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات واسعة النطاق في معظم أنحاء إندونيسيا وهي سلسلة من 17 ألف جزيرة يعيش فيها ملايين الأشخاص في المناطق الجبلية أو بالقرب من السهول الفيضية الخصبة القريبة من الأنهار