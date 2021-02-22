روسيا تسجل 12 ألفا و600 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 12604 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و337 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

تراجعت وتيرة تفشي الوباء في روسيا خلال الأسابيع الأخيرة، وانخفضت حصيلة الإصابات اليومية إلى أقل من 13 ألف، كذلك انخفضت حصيلة الوفيات إلى أدنى مستوياتها منذ 16 نوفمبر الماضي.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء في آخر حصيلة اليوم، عن تماثل 12943 شخصا للشفاء.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 4 ملايين و177330 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وتعافى 3 ملايين و726388 شخصا، وبلغ إجمالي الوفيات 83630 شخصا.

وأجرت السلطات الصحية في روسيا حتى الآن أكثر 109 ملايين فحص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".