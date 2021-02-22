السعودية.. صحة مكة تعلن خبرا سعيدا بشأن لقاح كورونا

أعلنت صحة مكة، اليوم الاثنين، عن افتتاح 4 مراكز إضافية لتقديم لقاح كورونا في المراكز الصحية.

وأوضح حساب صحة مكة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المراكز هي العوالي – الشرائع ٢ – المعابدة – التخصصي.

ونشرت صحة مكة رابط التسجيل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا (كوفيد-19).

وأكدت أن اللقاح آمن ويحمي من الإصابة بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت أمس الأحد، عن تدشين مراكز إضافية بعدد من مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بحضور أمراء ومحافظي المناطق.

وأطلقت الصحة السعودية 10 مراكز إضافية في المدينة، و16 عيادة لتلقي التطعيم في الطائف و4 مراكز في جازان.