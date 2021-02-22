الخلطة الفرنسية المذهلة لصبغ الشيب صبغة بدون كيماويات افضل حل للشيب

الشعر الأبيض الذي يظهر في سن مبكر، مشكلة سيئة تأتي لعديد من الأسباب، واليوم نوصف لكم أفضل الخلطات الطبيعية التي تقضي على الشعر الأبيض والرمادي الذي يصيب فروة الرأس.

خلطة لصبغ الشيب

وصفة البيض:

هل تدرك بأن البيض احد الوصفات الفعالة في توحيد لون الشعر، حيث أنه من الوصفات الطبيعية التي لا تسبب أي أذي للشعر.

طريقة إعداد الوصفة:

يتم خفق صفار البيض، وتضاف إليه ملعقة من زيت العصفر، أو زيت اللوز، أو زيت جوز الهند.

تخلط سويا ويتم تبليل الشعر بالماء، حتى يكون رطبا.

يوضع الخليط على الشعر وتلف فروة الرأس بمنشفة، لمدة تصل إلى 10 دقائق، يشطف الشعر جيدا بالماء، يكرر عمل الوصفة شهريا وستحصلين على نتائج مدهشة.

خلطة لصبغ شيب الشعر

مشكلة الشيب باتت تمثل مشكلة مفزعة للكثير، ونرى فئة كبيرة من الأشخاص صغار السن يصابون بالشيب المبكر الذي يزعجهم للغاية، ومن هنا يسعي الكثير لمعرفة أفضل خلطة لصبغ شيب الشعر، واليوم نقدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية، التي تسرع في اخفاء الشيب المبكر.

افضل وصفة للتخلص من الشيب:

التخلص من الشيب احد المشاكل التي تواجه الرجال والسيدات، وتعمل الوصفات الطبيعية على الحد من ظهور الشعر الأبيض، يمكنكم استخدام بودرة الأملا في تغذية الشعر ومنع تلفه.

أثبتت الأملا القدرة على تلميع الشعر لأنها غنية بفيتامين C الذي يعد عنصرا مضادا للأكسدة.

استخدمت الأملا في التخلص من الشعر الابيض، نظرا لأنها تحتوي على عناصر تنشط صبغة الميلانين في فروة الشعر.

طريقة الاستخدام:

جهزي 3 حبات من الأملا.

جهزي كوب من زيت جوز الهند.

يتم خلط المكونات في قدر مناسب، ويتم غليه على النار.

حفظ المحلول الزيتي الناتج في زجاجة مناسبة.

يؤخذ مقدار ملعقتان من المحلول ويدهن بها فروة الرأس بالكامل، وتترك لمدة ربع ساعة

تترك الخلطة على الشعر لمدة نصف ساعة على وجه التقريب، أو يمكن أن يترك طوال الليل.

يشطف الشعر جيدا بالشامبو، ويستحسن أن يكون الشامبو خالي من الكبريت، ثم يوضع بلسم مناسب.

مع تكرار تلك الوصفة مرتين، أو 4 مرات في الأسبوع، وسوف تحصلي على نتيجة مدهشة في التخلص من الشعر الابيض.

خلطة طبيعية لصبغ شيب الشعر

مع وصفة القهوة المذهلة والقادرة على صبغ الشعر الابيض إلي اللون البني الغامق ستتخلصين من الشيب نهائيا فقط قومي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق البن او القهوة في كوب من الماء وضعيه على النار حتي يصل لمرحلة الغليان.

اتركيه على جانب حتي يبرد تماما، ثم ابدئي بتوزيع الخليط على كامل الشعر واتركيه مابين 20لـ 30 دقيقة حتي يجف تماماً ثم اشطفيه بالماء البارد.