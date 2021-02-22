أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يستقبل سفير إيران بصنعاء

رئيس المؤتمر يستقبل سفير إيران بصنعاء
استقبل الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ومعه الشيخ يحيى الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب والشيخ جابر عبدالله غالب الأمين العام المساعد للمؤتمر والسفير يحيى السياغي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر سفير جمهورية إيران الإسلامية بصنعاء السيد حسن ايرلو اليوم في العاصمة صنعاء .
اللقاء الذي جاء للتعارف بحث العلاقات بين اليمن وإيران وبما يسهم في إيقاف العدوان ورفع الحصار ودعم المباحثات بين الأطراف اليمنية بعيدا عن التدخلات الخارجية .
وقد أكد رئيس المؤتمر خلال اللقاء على أن السفير سيلاقي كل تعاون من أجل تعزيز علاقات البلدين .
من جانبه اكد سفير جمهورية إيران السيد حسن ايرلو أن بلاده ستقدم الدعم والمساعدة للجهود الرامية لايقاف العدوان وتحقيق السلام ودعم المباحثات بين المكونات اليمنية وبما يسهم في إنهاء معاناة الشعب اليمني
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