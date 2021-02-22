الاتحاد الأوروبى: اتصالات مع واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، أن التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمر حيوى لمستقبل الاتفاق النووى، مشيرا إلى أن الاتفاق بين الجانبين يوفر قدرا مرضيا من المراقبة.





وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، أكد الاتحاد الأوروبى وجود اتصالات جارية مع واشنطن لعودتها إلى الاتفاق النووى. يشار إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، كان قد أعلن التوصل إلى "حل مؤقت" يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش فى إيران رغم بدء طهران تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارا من الثلاثاء.

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