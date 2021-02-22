مجلس الدولة الليبى يدعو لضبط النفس بعد حادثة باشاغا

جدة - نرمين السيد - ودعا المجلس النائب العام إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه لمحاسبة المتورطين، كما دعا الجميع إلى ضبط النفس، واتباع الطرق القانونية عبر مؤسسات الدولة لمعالجة هذه الحادثة، وإفساح المجال للجهات المختصة لتقصى الحقائق حول الواقعة بالطرق المشروعة.

وكان موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحى باشاغا، قد تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين، وأسفر اشتباك مع حرس الموكب، عن مقتل أحد المهاجمين، واعتقال شخصين منهم، فيما لم يصب باشاغا بأذى، حسبما أفادت وزارة الداخلية الليبية فى بيان لها.