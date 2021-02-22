البرلمان الإيرانى ينتقد تساهل روحانى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

جدة - نرمين السيد - وكان البرلمان الإيرانى أعلن منع أى نوع من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية من قبل مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من غد الثلاثاء، مشيرا إلى أن أى تعاون خارج اتفاق الضمانات النووية سيكون محظورا.

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