أكد موقع "معا" الفلسطيني أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت 19 مواطنا من الضفة الغربية، بعد عملية دهم وتفتيش، بينهم قياديان في حركة حماس.
وأشار موقع "معا" إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من نابلس، بينهم قياديان في حماس، هما عمر عبد الرحيم الحنبلي، والدكتور مصطفى الشنار، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية، كما اعتقلت محمد اشتية".
ولفت الموقع الفلسطيني إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت أيضا أربعة شبان من بلدة قباطية خلال حملة مداهمات، واعتقلت خمسة شبان من مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة، وشابين من منطقة أريحا، وشاب من منطقة الخليل".
وأضاف "معا" أن "جنود الاحتلال اعتقلوا أربعة شبان في مدينة القدس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات الإسرائيلية تعتقل 19 مواطنا بينهم قياديان في ”حماس” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.