الجيش الإسرائيلي: رصد تهديد محتمل ضد قطع بحرية أمام قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأثنين، أن قواته البحرية رصدت "تهديدًا محتملًا" في عرض البحر أمام قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي بيان له: "قوات بحرية للجيش رصدت في وقت سابق صباح اليوم نشاطًا بحريًا في عرض البحر أمام قطاع غزة شكل تهديدًا محتملًا على قطع بحرية تابعة لسلاح البحرية حيث قامت القوات باحباطه".
وأضاف: "سيواصل الجيش العمل في مواجهة تهديدات في المجال البحري".
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