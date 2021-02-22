اجتماع خلوة وزارية في الإمارات غدًا برئاسة محمد بن راشد.. لهذا السبب

يترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، غدًا الثلاثاء، خلوة وزارية لمناقشة أولويات الدولة للخمسين عامًا القادمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، عبر حسابه على تويتر: "أترأس غدًا وأخي الشيخ محمد بن زايد، خلوة وزارية نناقش خلالها أولويات الدولة للخمسين عامًا القادمة.. شكل حكومتنا.. وكيفية تسريع مسيرتنا التنموية، وتحسين بيئة الأعمال والاقتصاد في بلادنا لتحقيق قفزات تنافسية جديدة.. المستقبل ملك لمن يتخيّله ويصممه وينفذه".

وقبل اجتماع الغد، سبق وإن والتقى قبل أمس العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب الرئيس، رئيس وزراء الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وبحسب وكالتي "بنا" البحرينية و"وام" الإماراتية، تم خلال اللقاء، الذي جرى في إطار زيارة آل خليفة إلى الإمارات، "تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية المتأصلة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات وسبل تنميتها وتعزيزها في جميع جوانبها بما يعود بالخير والرخاء والازدهار على شعبيهما الشقيقين".

وأكد العاهل البحريني "متانة العلاقات والروابط الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها بما يسهم في تحقيق تطلعاتهما".

ونقل بن زايد وبن راشد إلى الملك حمد "تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات".

ووصل العاهل البحريني إلى الإمارات الاثنين الماضي في زيارة خاصة له إلى البلاد.

وفي شأن آخر يبرز جهود الإمارات في التقدم العلمي، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قبل أيام، أن مسبار الأمل الإماراتي يتواصل حاليا مع المحطة 34 من شبكة الفضاء العميق (DSN) التابعة لناسا في كانبيرا في أستراليا.

وأضاف موقع "ناسا" أن المسبار سينتقل بعد ساعات التواصل معه من خلال شبكة (DSN) الموجودة في مدريد بإسبانيا.

وكمعظم الأجهزة التي تستكشف الفضاء والتي تتابعها "ناسا"، فإن إشاراتها تنتقل دوريا من هوائيات مختلفة حول العالم في أستراليا وإسبانيا والولايات المتحدة، حتى تضمن الاتصال الدائم معها مهما تحركت الأرض في دورتها اليومية.

ووصل مسبار الأمل الإماراتي بنجاح إلى مداره حول المريخ في الـ9 من شهر فبراير الجاري.