الإندبندنت تدعو إلى توخي الحذر بشأن الخروج من الإغلاق

دعت صحيفة الإندبندنت البريطانية المواطنين إلى توخي الحذر خلال التعامل مع إجراءات الخروج من الإغلاق وقالت إنه: على الرغم من أن أرقام العدوى والمرضى الذين ينتقلون للمستشفيات مشجعة، إلا أن العلماء لا يعرفون حتى الآن ما يكفي من المعلومات حول السلالات الجديدة لفيروس كورونا حتى يكونوا متفائلين بشأن الخروج الذي وصفته ب"المتطرف" من هذا الإغلاق.
وقالت الصحيفة -في مقال افتتاحي أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم /الاثنين/ - إن التعليق الرسمي خلال الأيام القليلة الماضية بشأن الخروج من الإغلاق أوضح أنه سيكون : "حذرا ولكن لا رجعة فيه".. إذ سيتم تخفيف الإغلاق تدريجيًا، مدفوعًا بـ"البيانات وليس التواريخ".
وأضافت الصحيفة أن خريطة الطريق التي وضعها رئيس الوزراء بوريس جونسون تعد بمسار نحو الحرية.. وعلى ما يبدو قد يبدأ استئناف لعبة التنس في 29 مارس وستكون المدارس جاهزة للعمل بحلول 8 مارس القادم.
وأوضحت الإندبندنت أن هذا يشير إلى أن رفع الإغلاق لن يكون حذرا أو لا رجعة فيه.. على عكس التصريحات الصاخبة الحذرة السابقة الصادرة عن الوزراء ويبدو أن السياسة المتبعة في الواقع بشأن الإغلاق ستكون مدفوعة بالتواريخ وليس البيانات، بحسب رؤية الصحيفة.
واختتمت الصحيفة البريطانية افتتاحيتها بالقول إنه يتم إذكاء وتغذية التوقعات العامة.. وهذا مقلق بشكل خاص نظرًا لوجود شائعات قوية لدرجة أن كبير المسؤولين الطبيين كريس ويتي ينتابه القلق حيال هذا النهج، وهو لديه سبب وجيه في ذلك .. وعلى الرغم من أن الأرقام الخاصة بالعدوى والمرضى في المستشفيات مشجعة، إلا أن العلماء لا يعرفون حتى الآن معلومات بالشكل الكافي بشأن انتشار متغيرات فيروس كورونا الجديدة الخطيرة ليكونوا متفائلين بشأن مثل هذا الخروج المتطرف من الإغلاق
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