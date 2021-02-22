الأمم المتحدة تطالب جيش ميانمار بوقف قمع المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جيش ميانمار، الذي استولى على السلطة قبل 3 أسابيع، لوقف قمع المتظاهرين وإطلاق سراح مئات المعتقلين.
وقال جوتيريش - خلال كلمته بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وفقا لراديو (فرنسا الدولي) اليوم /الاثنين/ - "نحن نرى تقويضا للديمقراطية واستخداما للقوة الوحشية والاعتقالات التعسفية والقمع بكل أشكاله، وهجوما على المجتمع المدني.. هناك انتهاكات خطيرة ضد الأقليات بدون محاسبة، بما في ذلك ما يسمى بحق التطهير العرقي لطائفة الروهينجا".
ودعا جوتيريش جيش ميانمار لوقف أعمال القمع فورًا وإطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء العنف، واحترام حقوق الإنسان، واحترام إرادة الشعب التي عبر عنها خلال الانتخابات الأخيرة.
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