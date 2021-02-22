أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر من التواجد في الوديان والشعاب

الأرصاد يحذّر من التواجد في الوديان والشعابتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحياناً على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة يصاحبها الرعد أحياناَ على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية والساحل الغربي.

وأشار إلى أنه من المحتمل تشكل الضباب أوالشابورة المائية على المنحدرات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب أو الشابورة المائية، داعياً المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في الشعاب والوديان أثناء هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.

