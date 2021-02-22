الأرصاد يحذّر من التواجد في الوديان والشعاب
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحياناً على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة يصاحبها الرعد أحياناَ على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية والساحل الغربي.
وأشار إلى أنه من المحتمل تشكل الضباب أوالشابورة المائية على المنحدرات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية.
وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب أو الشابورة المائية، داعياً المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في الشعاب والوديان أثناء هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر من التواجد في الوديان والشعاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.