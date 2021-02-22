أخبار اليمن : شهيد بقصف في صعدة وتصعيد عسكري بالحديدة

شهيد بقصف في صعدة وتصعيد عسكري بالحديدة
واصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن بقصف سعودي على صعدة، فيما شن الطيران عشر غارات على 3 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 209 خروقات بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والمنظر وخمس غارات بطائرات مسيرة صغيرة على الجبلية.
وشملت الخروقات تحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والجبلية والتحيتا والجاح و30 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و159 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وأكد المصدر استشهاد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، في حين شن الطيران غارة على مديرية الظاهر.
وأفاد المصدر بان طيران العدوان شن في محافظة مأرب 6 غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديرية مدغل، واستهدف بغارة منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
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