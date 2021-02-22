أخبار اليمن : إصابات كورونا عالمياً تقترب من 112 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تقترب من 112 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم، أن حصيلة المصابين الاجمالية تجاوزت 111 مليونا و963 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 87 مليونا و336 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 2 مليون وأكثر من 478 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المُعلنة فقد سجلت دول العالم الأحد، تراجعاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 312 ألفا و711 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,293 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (511,133 وفاة)، والبرازيل (246,560 وفاة)، والمكسيك (180,107 وفيات)، والهند (156,418 وفاة)، وبريطانيا (120,580 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (28,765,423 إصابة)، والهند التي تخطت عتبة الـ11 مليونا بواقع (11,005,850 إصابة)، والبرازيل (10,168,174 إصابة)، وروسيا (4,164,726 إصابة)، وبريطانيا (4,115,509 إصابات).