عاجل.. مقتل السفير الإيطالى فى الكونغو بعد هجوم استهدف قافلة للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، بمقتل السفير الإيطالى فى الكونغو بعد هجوم استهدف قافلة للأمم المتحدة شرق البلاد.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، بمقتل السفير الإيطالى فى الكونغو بعد هجوم استهدف قافلة للأمم المتحدة شرق البلاد. وتشهد الكونغو بشكل متكرر عمليات إرهابية ينفذها مسلّحون ينتمون إلى ميليشيات انفصالية.

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