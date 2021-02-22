الاتحاد الأوروبى يبدى استعداده لإقرار عقوبات تستهدف جيش ميانمار

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش فى ميانمار قد اعتقل قادة بالحكومة من بينهم أونج سان سو كى، بعد فوزها بالانتخابات التى جرت فى البلاد، مبررا الأمر بأنه "كان ضرورى للحفاظ على استقرار الدولة"، متهما اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة التى جرت" خلال الانتخابات البرلمانية التى شهدتها البلاد فى نوفمبر الماضى، وفاز بها حزب سو تشى.

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