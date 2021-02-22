شريكه فى الحكم لن يدخل البرلمان.. تراجع كبير فى شعبية حزب أردوغان بتركيا

كشف تقييم لاستطلاعات الرأي بتركيا عن تراجع الأصوات المؤيدة لتحالف الجمهور الحاكم بنحو 11 في المئة، وعدم بلوغ تأييد نسبة حزب العدالة والتنمية الذى يقوده أردوغان 40 بالمئة.
رئيس مؤسسة أوراسيا للأبحاث التركية، كمال أوزكيراز، أجرى تقييما لنتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها 9 مؤسسات مختلفة خلال الخمسة وأربعين يوما الماضية بحسب زمان التركية.
وأشار أوزكيراز إلى نتائج مثيرة للجدل أثناء تقييم استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات “أكسوي، AKAM، إسطنبول، متروبول، MAK” واللافت في الأمر هو تجاوز نسبة الناخبين الذين لم يقرروا موقفهم الانتخابي بعد حاجز 16 في المئة.
وقبيل توزيع أصوات الناخبين الذين لم يقرروا موقفهم الانتخابي بلغت نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم 30.3 في المئة، بينما بلغت نسبة تأييد حزب الحركة القومية 7.06 في المئة ونسبة تأييد حزب الشعب الجمهوري 20.45 في المئة ونسبة تأييد حزب الخير 11.04 في المئة.
وعقب توزيع أصوات الناخبين الذين لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد ارتفعت نسبة حزب العدالة والتنمية إلى 36.4 في المئة، بينما ارتفعت نسبة حزب الحركة القومية 8.5 في المئة وارتفعت نسبة حزب الشعب الجمهوري إلى 24.5 في المئة وارتفعت نسبة حزب الخير إلى 13.2 في المئة.
هذا ولم يتمكن حزب الحركة القومية في كلا الحالتين من تجاوز الحد الأدنى من الأصوات لدخول البرلمان منفردًا.
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