المجلس الرئاسي الليبي يعقد اجتماعا في طرابلس لمناقشة المستجدات على الساحة

عقد المجلس الرئاسي الليبي الجديد برئاسة محمد المنفي، وبحضور عضوي المجلس عبد الله اللافي، وموسى الكوني، اليوم الاثنين، اجتماعه الثاني للعام الجاري بمدينة طرابلس. وناقش الاجتماع -وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية- آخر مستجدات الملف الليبي.

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