فلسطين.. رئيس الوزراء يطالب حماس بالإفراج عن معتقلين سياسيين

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، حركة حماس بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها.
وقال اشتية في بيان نشره عبر صحفته الرسمية بموقع "فيسبوك":"أطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من 80 معتقلا".
وأضاف: "الحريات مُصانة حسب النظام الأساسي للسلطة وهذا ما أكد عليه مرسوم السيد الرئيس".
والسبت الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.
وجاء المرسوم استعدادًا للانتخابات التشريعية التي ستجري في الثاني والعشرين من مارس المقبل، والتي ستعقبها انتخابات رئاسية في 31 يوليو من نفس العام.
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