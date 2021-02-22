active link منصة مدرستي التعليمية وخطوات تسجيل الحضور وحل الواجب على madrasati office 365

منصة مدرستي التعليمية 1442 الخاص بطلاب كافة الصفوف التعليمية، فقد اهتمت وزارة التربية والتعليم بالسعودية على أن تقوم بتفعيل منصة للتعليم عن بعد عبر شبكة الانترنت، وهذا لكي يستطيع الطلاب والطالبات التمتع بكل ما يتعلق بالمناهج الدراسية الخاصة بهم بداية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوي، ويستطيع كافة الطلاب التسجيل بها، من أجل استكمال العملية التعليمية، للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، وبعد أن تم فرض حطر التجوال بكافة الدول، مما سبب وقف حركة الكثير من المواطنين ولن يتمكنوا من ذهاب الطلاب والطالبات للمدارس حتى لا ينتشر بين الطلاب، وقد فعلت وزارة التربية والتعليم ذلك المنصة من أجل أن تساعد الطلاب في الحصول على دروسهم التعليمية لكافة المواد الدراسية المقررة عليهم من قبل الوزارة من خلال التعليم عن بعد.

تعد منصة مدرستي التعليمة بالوقت الحالي من أبرز المنصات التعليمية التي قامت الوزارة بتفعيلها، وأصبحت من أضخم المنصات التي أقامتها الوزارة، وكادت أن تحقق الهدف التي أنشأته له وهو أن توصل للطالب كل ما يكون بحاجة له من حصص وشروحات مفسرة وكأنه موجود بالفعل بداخل المدرسة، كما أنها تحمل الكثير من الطرق والوسائل التعليمية الحديثة وتنمية مهارات الطالب العقلية والقيام بالكثير من الأنشطة المتنوعة، كل هذا وأكثر بمكان واحد وهو منصة مدرستي التعليمية.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية

أولاً يقوم الطالب بالدخول لمنصة مدرستي

يتم النقر على تسجيل الدخول ويثبت هويته سواء كان معلم و طالب أو حتى ولي أمر.

يتم إضافة جميع البيانات التي يطلبها منك الموقع على أن تكون جميعها صحيحة والتأكد من ذلك من خلال مراجعتها.

يظهر لك رمز التحقق ويتم إضافته بالخانة الخاصة به.

يتم النقر على أيقونة تسجيل.