هنُا رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 عبر توكلنا لدخول على الحصص الافتراضية

منصة مدرستي التي يتساءل عنه الكثير من الأشخاص منذ أن تم تفعيل منصة مدرستي للتعليم عن بعد، نظل أزمة فيرس كوفيد 19 المتسجد، وقد تم نشر الكثير من الروابط التي تتعلق بتسجيل الدخول عبر المنصات التعليمية عن بعد والتي تختلف من مدرسة لأخرى وبمناطق ومحافظات السعودية، وجاء ذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مما جعل الطلاب يقبلون على التسجيل بالمنصات التعليمية التي تتبع المدرسة التي تخصه منها كلاسيرا التي تختص بامدرسة معينة، وكذلك فيو كلاس، على أن يتابع الطلاب العملية التعليمية والتسجيل بمنصة مدرستي والاستعلام عن النتائج عبر نظام نور.

منصة مدرستي

عندما يقوم الطالب بتسجيل الدخول عبر مواقع المدارس التعليمية أون لاين، والمتابعة المستمرة للشروحات والحصص اليومية بشكل إلكتروني، وسوف تحصل على الدورس التعليمية التابعة للمرحلة الدراسية الخاصة بك بشكل إلكتروني من خلال البث المباشر لها على أن يكون هذا همزة الوصل بين المعلم والطالب عن طريق هذه المنصات مثل مايكرسوفت أو برنامج زوم وبعض البرامج الأخرى، من المنصات المنتشرة على شبكة الانترنت، والذي يرغب الطلاب بالوقت الحالي للتسجيل بها، من خلال القيام بإضافة الاسم وكلمة المرور وأيضاً البريد الإلكتروني، كما أن ولي الأمر يستطيع التسجيل بهذه المنصات، من خلال القيام باتباع الخطوات التي نعرضها عليكم بالسطور القادمة.

يتم تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي من هنا.

يتم القيام بإنشاء حساب جديد.

من ثم يتم تسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي

سوف يتمكن الطلاب بعد ذلك من استكمال العملية التعليمية بشكل إلكتروني ويجد كل ما يرغب به من خدمات بمجالات مختلفة وذلك فور اتباع الخطوات السابق ذكرها بالاعلي.