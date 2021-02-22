تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية madrasati office 365 لطلاب ابتدائي ومتوسط وثانوي

رابط منصة مدرستي التعليمية بعد أن ارتفعت محركات البحث بجوجل على مدار 24 ساعة بالآونة الأخيرة فيما يتعلق بالرابط الرسمي الخاص بالدخول لمنصة مدرستي التعليمية من قبل كافة الطلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، بعد أن هابت وزارة التربية والتعليم السعودية الطلاب بضرورة الحضور للحصص التعليمية بشكل إلكتروني التي يتم بثها عبر منصة مدرستي، حيث أن منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية المعتمدة من الوزارة، ويتم الإشراف عليها كلياً، وتقوم المنصة بتقديم العديد من الخدمات التعليمية للمناهج الدراسية على مدار السوم لكافة طلاب وطالبات المرحلة الدراسية المتنوعة، ونحن اليوم سوف نستعرض لكم الرابط الخاص بالمنصة وخطوات التسجيل بها.

رابط منصة مدرستي التعليمية

يوجد العديد من المستعلمين عن الرابط الخاص بمنصة مدرستي بسبب وجود الكثير من الروابط الغير رسمية للرابط الخاص بمنصة مدرستي للقيام بتسجيل الحضور للحصص التعليمة بشكل إلكتروني أون لاين، والقيام بإداء الامتحانات الخاصة بالمراحل التعليمية الخاصة بها، مع القيام بإداء الواجبات بشكل يومي، حيث أنها المنصات الإلكترونية الأولى والتي يتم عن طريقها استكمال العملية التعليمية دون توقف لمنع التجمعات التي تزيد من انتشار فيرس كورونا المستجد بالفترة الأخيرة، والمنصة يوجد بها الكثير من الخدمات التعليمية المتنوعة، منها إثبات حضور الطالب للحصص التعليمية بشكل يومي إلكترونياً، متابعة مقاطع الفيديو التعليمية التي يوجد بها الشروحات والحصص والدروس الدراسية، على أن تبدأ المنصة بمباشرة عملها من الساعة السادسة صباحاً لعرض الدروس التعليمية، وتوفر للطالب التواصل مع المعلم وطرح الأسئلة التي يرغب بها ويقوم المعلم بارد عليها بكل سهولة.

يتم الدخول على الرابط الخاص بمنصة مدرستي.

من ثم يقوم الطالب بالنقر على تسجيل الدخول.

يطلب منه الموقع بإضافة الاسم وكلمة المرور.

يتم النقر على تسجيل الدخول

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كيفية التسجيل في منصة مدرستي