“شغال” رابط تسجيل منصة مدرستي التعليمية 1442 المفعل من وزارة التعليم السعودي madrasati office 365

رابط تسجيل منصة مدرستي بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في الفترة الأخيرة عن تحديث منصة مدرستي بعد أن أستأ أولياء الأمور من وجود العديد من المشاكل الخاصة بالدخول عبر منصة مدرستي، لذلك نجد عمليات ازدادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة من قبل الطلاب والطالبات للمراحل التعليمية المختلفى، بدأً من المرحلة الابتدائية وصولاً للمرحلة الثانوية، بالإضافة لإتاحة التسجيل أيضاً لأولياء الأمور والمعلمين عن الرابط الرسمي الخاص بمنصة مدرستي التعليمية، التي قد تم تعديله مؤخراً، بعد أن تم الإعلان عنه رسمياً من خلال قبل الوزارة، ونحن اليوم سوف نوفي لكم خطوات التسجيل في المنصة.

رابط تسجيل منصة مدرستي

في الوقت الراهن يرغب أولياء الأمور والطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات من التسجيل عبر منصة مدرستي التعليمية، حتى يستفيدوا من ما تقوم المنصة بتوفيره من خدمات تعليمية للصفوف والمراحل الدراسية المتنوعة، كما أنها توفر عدة طرق تناسب فهم الطلاب للدروس اليومية للمناهج الدراسية من خلال مقاطع الفيديو الموجودة في المنصة يتمكن الطالب من تحميلها ومشاهدة عدة مرات بعد ذلك، فضلاً عن التواصل بشكل مباشر مع المعلم عبر المنصة، وأيضاً المنصة توفر للطلاب والطالبات الكثير من الطرق للشروحات والعديد من الحصص والدروس اليومية، وأيضاً يوجد بها العديد من المراجعات والتدريبات الهامة لتذكير الطلاب وتمهد لهم خوض الامتحانات، وأيضاً تنمية الأنشطة ومهارات الطالب، حيث أن المنصة لا يفةتها شيءً على الإطلاق يوجد بها كل ما تحتاج له.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي

قامت الوزارة وضع عدة خطوات لتمكين التسجيل بالمنصة بشكل إلكتروني من خلال اتباع الآتي:

يقةم الطالب بالدخول على موقع منصة مدرستي.

يتم النقر على تسجيل الدخول.

يقوم الطالب بإضافة الاسم وكلمة المرور.

من ثم يتم النقر على تسجيل.