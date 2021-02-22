خطوات تجديد الاستمارة المطوفة 2021 وطريقة تسديد رسوم التجديد

تجديد الاستمارة المطوفة 2021 يبحث عنها اغلب اصحاب المركبات فى المملكة العربية السعودية لمعرفة خطوات تجديد الاستمارة التى لاغنى عنها فى تجديد رخصة السيارة وغيرها، كما انا ادارة المرور اصدرت رسوم استمارة السيارة المطوفة ووطريقة تسدسد الرسوم الكتروانيا توافير للوقت والجهد المبذول وهو ماتسعى المملكة لتحقيق النظام الرقمى والغاء النظام الورقى، كما ان ادارة المرور تنبة على اصحاب السيارات تجديد الاستمارة لتفادى الحوادث او السرقة على الطريق كمان ان تم تحديد رسوم لتاخير استمارة السيارة يجب سداد لتجنب العقوبة او سحب رخصة السياره ، كما ان ادارة المرور توضح خطوات تجديد استمارة السيارة عبر ابشر وشروط ورسوم التجديد ويكون اغلب خدمات التجديد الكتروانيا.

الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني. الانتقال إلى خدمات الأفراد. اختيار خدمات المرور. كتابة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم تسجيل السيارة ورقم الهوية ورمز التسجيل. يتم عرض جميع السيارات المسجلة بهذا الاسم. حدد السيارة التي تريد تحديث الجدول لها. يتم عرض جميع بيانات الجدول الجديد وفترة صلاحيته. الذهب إلى أي فرع من فروع قسم النقل للحصول على نموذج جديد لسيارتك.

الدخول الى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك أو الذهاب إلي أقرب ماكينة صراف آلي تابعة للبنك. اختيار الخدمة سداد. ثم اضغط على خيار خدمات وزارة الداخلية. يتم عرض قيمة الرسوم التي سيتم دفعها لهذه السيارة. ثم تأكيد طلب السداد وخصم قيمة الرسوم من الحساب يجب إصدار إيصال دفع الرسوم وتسليمة للادارة المرور.

يجب إجراء الفحص الدوري للسيارة المرغوب تجديد استمارتها.

ان تكون وثيقة تأمين السيارة غير منتهية المدة وصالحة.

عدم وجود اي مخالفات مرورية على السيارة.

رسوم تجديد الاستمارة لمدة عام واحد تكون قيمتها 150 ريال سعودي. رسوم الفحص الدوري للسيارة تبلغ 73 ريال سعودي. رسوم التأمين تختلف من شركة لأخري ولا تقل في كل الأحوال عن 4000 ريال سعودي. رسوم الدولة 50 ريال سعودي. رسوم المكاتبة 100 ريال سعودي.

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والجدير بالذكر ان إدار المرور قد حددت الغرامات والعقوبات الخاصة بحق الأفراد المتأخرين عن سداد الرسوم المقررة لتجديد استمارة المركبات حيث أنه في حالة انتهاء مهلة الـ 60 يوما يتم إضافة 100 ريال سعودي لكل عام تأخير.