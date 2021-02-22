عاجل.. إغلاق جزئى فى نيس الفرنسية بسبب تزايد إصابات كورونا المتحور

جدة - نرمين السيد - بحسب قناة "العربية" الإخبارية، فأن الأطباء فى المدينة أعربواعن قلقهم من الوضع الصحى، مع اكتظاظ المستشفيات بالمصابين، وارتفاع أعداد الإصابات.
وتعتبر فرنسا سادس بلد أوروبى من حيث عدد الإصابات بكورونا، وسابع دولة فى العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس.
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